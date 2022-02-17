Любимов поздравил Трусову с серебряной медалью на Олимпиаде в Пекине

Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине с результатом в 271,73 балла.

Губернатор Николай Любимов поздравил Александру Трусову с серебряной медалью на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал на странице «ВКонтакте»."У Александры Трусовой — серебро! Наша землячка вписала свое имя в историю фигурного катания и Олимпийских игр! Саша, ты наша гордость! Желаем тебе новых рекордов и только побед", — написал глава региона.Напомним, Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине с результатом в 271,73 балла. Она первой в истории игр приземлила пять четверных прыжков.