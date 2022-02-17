Игорь Растеряев выступит в Рязани с двумя концертами

Музыкант выступит сольно и исполнит авторские песни под баян, который стал визитной карточкой его творчества.

В Рязани выступит Игорь Растеряев — музыкант и актер из Санкт-Петербурга, автор хитов «Комбайнеры», «Русская дорога» и многих других. Из-за «ковидных» ограничений и популярности музыканта организаторы запланировали сразу два больших концерта.

Они состоятся 19 и 20 февраля в кафе-клубе «Старый парк» по адресу: Газетный переулок, дом № 2. Музыкант выступит сольно и исполнит авторские песни под баян, который стал визитной карточкой его творчества.

Билеты продаются на сайте qtickets.ru , справки по телефону 25-23-20.

Мероприятие 12+