Двух кораблинцев осудят за убийство знакомого

Следствием установлено, что 2 декабря 2021 года в ходе конфликта на фоне распития спиртных напитков обвиняемые жестоко избили потерпевшего. Удары наносились руками, ногами, а также фрагментами мебели и стеклянной банкой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1992 и 1998 годов рождения, которые до смерти избили знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 2 декабря 2021 года. Мужчины выпивали и между ними произошел конфликт. Обвиняемые жестоко избили потерпевшего. Удары наносились руками, ногами, а также фрагментами мебели и стеклянной банкой. От травм пострадавший скончался на месте.

Обвиняемых задержали «по горячим следам». Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ, направили в суд.