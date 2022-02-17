Депутаты проверят качество фонарей в Московском районе

Старые светильники пройдут инвентаризацию.

В четверг, 17 февраля, на комитете по жилищно-коммунальному хозяйству депутаты обсудили замену светильников на Московском шоссе.По их словам, подготовлена конкурсная документация на замену уличного освещения. Лампы планируют устанавливать мощностью 4000 К. Пешеходные переходы оборудуют дополнительными световыми призывами к вниманию.Старые светильники пройдут инвентаризацию. Те, которые будут в рабочем состоянии, планируют использовать в дальнейшем.После их установки на приемке планируют приглашать депутатский корпус, чтобы сразу увидеть «реальный эффект от контракта».