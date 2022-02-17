Автомобилистам рассказали, что нужно проверить в машине перед приходом весны

В первую очередь необходимо проверить аккумулятор, наличие коррозии, а также состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах автомобиля.

Автомобилистам рассказали, что нужно проверить в машине перед приходом весны. Разъяснение в четверг, 17 февраля, дал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров в беседе с агентством « Прайм ».

Специалист подчеркнул, что перед приходом весны автомобилисты должны проверить аккумулятор, наличие коррозии, а также состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах автомобиля.

«На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию», — посоветовал автоэксперт.

Кроме того, Сидоров посоветовал обратить внимание на количество реагентов, грязи и снега, которые остаются на тормозных механизмах.