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Антимонопольщики проверят информацию о росте цен на отопление в России
В ФАС изучат сведения на соответствия тарифному и антимонопольному законодательству.

ФАС России проверит информацию о подорожании отопления для граждан на соответствие тарифному и антимонопольному законодательству. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении указано, что служба проанализирует появившиеся сведения о росте цен на отопление для населения.

В ФАС отметили, что, если, по мнению гражданина, цена на жилищно-коммунальные услуги в квитанции завышена из-за неверных расчетов, ему нужно обратиться в госжилинспекцию.

Согласно Жилищному кодексу России, конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные власти. Правительство России определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги «в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики», отметили в ФАС.

По информации службы, в 2021 году изменение платы за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 1,9%. Это соответствует параметрам, утвержденным правительством.