Антимонопольщики проверят информацию о росте цен на отопление в России

ФАС России проверит информацию о подорожании отопления для граждан на соответствие тарифному и антимонопольному законодательству. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщило
В сообщении указано, что служба проанализирует появившиеся сведения о росте цен на отопление для населения.
В ФАС отметили, что, если, по мнению гражданина, цена на жилищно-коммунальные услуги в квитанции завышена из-за неверных расчетов, ему нужно обратиться в госжилинспекцию.
Согласно Жилищному кодексу России, конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные власти. Правительство России определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги «в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики», отметили в ФАС.
По информации службы, в 2021 году изменение платы за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 1,9%. Это соответствует параметрам, утвержденным правительством.