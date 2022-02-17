А что в кино? «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Российский фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» рассказывает об историческом событии — осенью 1945 года московское «Динамо» приезжает в Великобританию, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами. Еще одна российская новинка также основана на реальных событиях, но уже нового времени. Фильм Алексея Кравчука «Однажды в пустыне» переносит зрителя в Сирию 2016 года, где саперу предстоит разминировать захваченную боевиками Пальмиру. Австралийский триллер «Жажда золота» рассказывает о далеком будущем, когда ресурсы планеты на исходе, и человечество борется за выживание. Фильм «Гонка со временем» режиссера Филлипа Нойса с Наоми Уоттс в главной роли впервые был представлен публике на Международном кинофестивале в Торонто в 2021 году — сюжет рассказывает о том, как мать во время утренней пробежки получает известие о том, что ее сын захвачен вооруженным человеком.

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