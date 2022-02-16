Заседание экономического комитета рязанской гордумы не состоялось из-за болезни председателя

Оно должно было состояться в среду, 16 февраля.

Заседание комитета Рязанской гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности отменено из-за болезни его председателя Андрея Семенюка. Оно должно было состояться в среду, 16 февраля.

Как сообщил РЗН. инфо знакомый с ситуацией источник, у депутата выявили коронавирус.

Напомним, что 17 февраля пройдет внеочередное заседание думы. На нем рассмотрят заявление об уходе с поста главы Рязани Юлии Рокотянской.