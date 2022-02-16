В Ухоловском районе нашли скелетированный труп мужчины

Тело мужчины нашли почти на границе с Сапожковским районом.

Утром во вторник, 15 февраля, в Ухоловском районе нашли скелетированный труп мужчины. « КП-Рязань » опубликовала фото с места обнаружения.

Тело мужчины нашел егерь почти на границе с Сапожковским районом. По предварительной информации, останки принадлежат 35-летнему жителю села Канино Сапожковского района.

Как рассказали в следкоме, в декабре мужчина сообщил родственникам, что поехал на заработки в Москву, но не доехал. Отмечается, что тело мужчины было изъедено лисами. Он был легко одет: на нем были джинсы, осенний пуховик, под ним майка. По предварительной информации, он решил резать путь по полям, а что произошло дальше, выяснят следователи.

Специалисты установят личность погибшего после экспертизы ДНК, а также выяснят обстоятельства смерти.