\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-3°
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 75.01 -1.16 17/02
ЦБ EUR 85.31 -0.96 17/02
Нал. USD 74.00 / 75.70 10:31
Нал. EUR 84.00 / 85.90 10:31
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 2022 17:58
4 601
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
2 950
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
4 766
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
1
6 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ухоловском районе нашли скелетированный труп мужчины
Тело мужчины нашли почти на границе с Сапожковским районом.

Утром во вторник, 15 февраля, в Ухоловском районе нашли скелетированный труп мужчины. «КП-Рязань» опубликовала фото с места обнаружения.

Тело мужчины нашел егерь почти на границе с Сапожковским районом. По предварительной информации, останки принадлежат 35-летнему жителю села Канино Сапожковского района.

Как рассказали в следкоме, в декабре мужчина сообщил родственникам, что поехал на заработки в Москву, но не доехал. Отмечается, что тело мужчины было изъедено лисами. Он был легко одет: на нем были джинсы, осенний пуховик, под ним майка. По предварительной информации, он решил резать путь по полям, а что произошло дальше, выяснят следователи.

Специалисты установят личность погибшего после экспертизы ДНК, а также выяснят обстоятельства смерти.