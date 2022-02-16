В Таиланде переименуют столицу страны Бангкок в Крунг Тхеп Маха Накхон

Название введут для официальной записи на иностранных языках латинским шрифтом.

В Таиланде переименуют столицу страны Бангкок в Крунг Тхеп Маха Накхон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление королевского ученого совета страны.

Название переводится как «город ангелов великая столица». Название Krung Thep Maha Nakhon введут для записи на иностранных языках латинским шрифтом. Название Bangkok оставят для неофициального обозначения города.

На тайском языке столица страны всегда звучала как Krung Thep Maha Nakhon. Уточняется, что это сокращенное название, а полное состоит из 40 отдельных элементов и является самым длинные в мире.

Напомним, российским туристам порекомендовали не ездить в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами.