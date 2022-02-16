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В Свердловской области ребенок погиб в аварии из-за выбежавшей на дорогу косули
Женщина-водитель на Lifan X60 не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с Honda CR-V. В аварии погибла 10-летняя девочка, ее сестра-близнец, мать и водитель Honda госпитализированы.

В Свердловской области ребенок погиб в аварии из-за выбежавшей на дорогу косули. Об этом пишет издание «Провинция.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло во вторник, 15 февраля, в 18:30 на 93-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. 40-летняя женщина на Lifan X60 не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с Honda CR-V, которой управлял 65-летний житель Курганской области.

Водитель Lifan рассказала, что перед машиной на трассе внезапно выбежало дикое животное. Она попыталась уйти от столкновения и машину занесло. В салоне вместе с матерью ехали две ее десятилетние дочери-близняшки. Они сидели на заднем сидении на бустерах и были пристегнуты ремнями безопасности.

В аварии один ребенок погиб на месте. Вторую девочку, ее мать и водителя Honda с травмами доставили в больницу.

Как пишет издание, в соцсетях местные жители сообщили, что в окрестностях на дороги часто выбегают дикие косули.

Обстоятельства ДТП уточняются.