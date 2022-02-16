В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел на улице Мичуринской.

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел на улице Мичуринской. Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю KIA Rio. При общении с 50-летним ряжцем полицейские определили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у него выявили 1,19 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

Ряжца отстранили от вождения. На него составили административный протокол.