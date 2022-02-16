В рязанскую колонию пытались провезти партию сотовых телефонов в кабине трактора для уборки снега

Организаторами были двое осужденных. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

В рязанскую колонию пытались провезти партию сотовых телефонов в кабине трактора для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.

Партию техники пытались передать в ИК № 2. В кабине трактора «МТЗ-82» сотрудники колонии нашли сверток, который был спрятан в люке кабины. В нем находились 11 сотовых телефонов, планшет, три сим-карты и USB-шнур.

Оперативники установили, что организаторами передачи были двое осужденных. Их привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка отбывания наказания.