В Рязанской области расширят список получателей QR-кодов
Распоряжение губернатора опубликовали в среду, 16 февраля.
В Рязанской области расширят список получателей QR-кодов. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в среду, 16 февраля.
Согласно документу, с 21 февраля сертификаты на портале Госуслуг смогут получить:
- граждане с медицинскими противопоказаниями к вакцинации;
- граждане с положительным результатом исследования на наличие у граждан антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-19.
Напомним, в Рязанской области до особого распоряжения продолжают действовать ограничения, связанные с системой QR-кодов.