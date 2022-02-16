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В Рязанской области расширят список получателей QR-кодов
Распоряжение губернатора опубликовали в среду, 16 февраля.

В Рязанской области расширят список получателей QR-кодов. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в среду, 16 февраля.

Согласно документу, с 21 февраля сертификаты на портале Госуслуг смогут получить:

  • граждане с медицинскими противопоказаниями к вакцинации;
  • граждане с положительным результатом исследования на наличие у граждан антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю COVID-19.

Напомним, в Рязанской области до особого распоряжения продолжают действовать ограничения, связанные с системой QR-кодов.