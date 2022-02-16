В Рязанской области 17 февраля потеплеет до +5 градусов

Прогноз погоды на четверг опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 17 февраля, потеплеет до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдут снег, дождь, мокрый снег. Возможна гололедица.

Ветер южный со скоростью 6-11 м/c. Ночью местами порывы достигнут 15 м/c. Днем скорость порывов составит 15-20 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -7, -2 градуса, днем — 0, +5 градусов.