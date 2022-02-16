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В Рязани женщину задержали за продажу алкоголя подросткам
Ранее продавщицу привлекали к административной ответственности за схожее нарушение.

В Рязани женщину задержали за продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию рязанцы рассказали, что в одном из магазинов на улице Пушкина несовершеннолетним продают спиртное. Участковые узнали, что нелегальной деятельностью занимается 62-летняя жительница Рязанского района. Ранее женщину за похожее преступление привлекали к административной ответственности.

Теперь продавщице грозит уголовное наказание. На нее завели дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Ей грозит до 80 тысяч рублей штрафа или до года исправительных работ.