В Рязани за один миллиард рублей продают мебельную фабрику

Она расположена в Дягилеве. Ее площадь составляет 23 000 квадратных метров.

В Рязани продают мебельную фабрику за один миллиард рублей. Объявление опубликовали на сайте Avito.

Фабрика расположена в Дягилеве. Общая площадь территории — 23 тысячи квадратных метров. Из них 21 тысяча квадратных метров занимают производственные помещения, две тысячи — офисные.

«Фабрика основана 20 лет назад и занимается разработкой, производством и продажей мягкой мебели. Дизайн и качество мебели отмечены дипломами и гран-при крупнейших выставок. Весь цикл производства осуществляется на предприятии. Собственное конструкторское бюро позволяет создавать модели любой сложности. Продажа мебели ведется через собственную розничную сеть и партнеров-дилеров», — указано в объявлении.

По информации на сайте, продукция фабрики представлена более, чем в 100 салонах в 70 городах России.

Помещения оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением, электричеством и газом.