В Рязани раскрыли серию краж аккумуляторов из машин, припаркованных на улицах города

Полиция задержала подозреваемого.

В Рязани раскрыли серию краж из машин автомобилей, припаркованных на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

30-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что с улицы Вокзальной пропал его автомобиль «ВАЗ». Она сообщил, что приехал в район по делам и припарковал машину в удобном дворе. Когда вернулся, автомобиля не было на месте.

Оперативники объявили план «Перехват» и отправили ориентировку на розыск всем нарядам патрульно-постовой службы и экипажам дорожно-патрульной службы ГИБДД в городе.

Машину, похожую на разыскиваемую, нашли в Московском районе. Инспекторы остановили автомобиль. За рулем был 26-летний житель Рязанской области.

Полицейские заметили, что он пьян и разговаривает невнятно.

Водитель не мог предъявить документы на машину, а в салоне заметили следы взлома.

Полиция выяснила, что мужчина угнал автомобиль. Также в салоне нашли два аккумулятора.

Инспекторы ГИБДД установили, что мужчина пьян. У него в крови зафиксировали уровень алкоголя, превышавший допустимое значение.

Задержанного передали полиции. Выяснилось, что его ранее неоднократно судили за кражи и привлекали к ответственности за пьяное вождение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения»).

Параллельно полиция собрала материалы для возбуждения уголовного дела по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»), по которой грозит до пяти лет лишения свободы.Во время расследования полиция выяснила, что два аккумулятора, которые нашли в угнанной машине, были похищены из машин с улиц Рязани.

Выяснилось, что мужчина взламывал машины и прятал аккумуляторы неподалеку, а затем продавал их. Деньги он тратил на спиртное.Злоумышленника поймали, когда он пытался на угнанном «ВАЗе» увезти «добычу».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.