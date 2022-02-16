В Рязани полицейские остановили 16-летних подростков на мотоциклах без «прав»

Несовершеннолетних передали сотрудникам ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении.

В Рязани полицейские остановили 16-летних подростков на мотоциклах без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На площади Свободы патрульные полицейские заметили двух мотоциклистов на «JMC» и «АТАКI», которые нарушали правила безопасности дорожного движения. Молодых людей остановили.

Выяснилось, что у 16-летних подростков нет права управления транспортным средством.

Несовершеннолетних передали сотрудникам ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении.