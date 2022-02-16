В Рязани отказались сжигать чучело масленицы

Торжества пройдут 6 марта.

На заседании Рязанской гордумы по социальным вопросам в среду, 16 февраля, обсудили программу празднования масленицы.

Начальник управления культуры мэрии Евгения Власова рассказала, что развлекательные мероприятия начнутся 6 марта в 14.00 сразу на десяти площадках города: от поселка Строитель до Солотчи. Главной точкой праздника станет Центральный парк культуры и отдыха — там откроется «масленичная деревня» и пройдет фестиваль скульптур из сена.

Евгения Власова отметила, что чучела масленицы из соображений безопасности сжигаться не будут, а сами торжества пройдут с учетом всех эпидемиологических требований.