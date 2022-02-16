В Рязани осудили мужчину, который повторно сел за руль пьяным

Суд назначил ему 120 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок два года.

В Рязани осудили мужчину, который повторно сел за руль пьяным. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2021 года 50-летний ранее судимый рязанец повторно сел за руль пьяным. Ранее на него уже составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Полицейские, которые его остановили, также выяснили, что у машины не было государственного регистрационного знака.

После этого против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Рязанец раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок два года.