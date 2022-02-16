В Рязани на публичных слушаниях обсудят строительство высоток и школы за ДС «Олимпийский»

Обсуждение пройдет 15 марта в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.

В Рязани на публичных слушаниях обсудят строительство высоток и школы за ДС «Олимпийский». Соответствующее постановление главы города опубликовали в среду, 16 февраля.

Управление образования и молодежной политики Рязани и застройщики «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» и «СТРОЙПАРТНЕР» хотят изменить генеральный план города: перевести участок в Песочне из зоны садово-дачных участков и зоны озеленения на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования и зону многоэтажек.

Обсуждение пройдет 15 марта в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.