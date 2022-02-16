В России вторую неделю замедляются темпы прироста новых случаев COVID-19

При этом, по словам Анны Поповой, эпидобстановка остается напряженной.

В России вторую неделю замедляются темпы прироста новых случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости .

«В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, то есть удвоение было каждую неделю, то вот вторую неделю видим замедление темпов роста», — отметила главный государственный санитарный врач России на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, шестая неделя дала прирост на 18,5% по сравнению с пятой неделей.

Напомним, в Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 619 случаев коронавируса.