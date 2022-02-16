В России консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после ковида

Это позволит выявить и предотвратить у человека развитие депрессии и потери памяти.

В России консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после ковида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федераций по социальной политике Инну Святенко.

Совет Федераций вместе с Минздравом проработают вопрос включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг для переболевших коронавирусом. По словам Святенко, это позволит выявить и предотвратить у человека развитие депрессии и потери памяти.

«Мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — пояснила Святенко.