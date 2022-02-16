В РГРТУ началась регистрация на участие в олимпиаде среди учащихся 10-11 классов
Все предметные области, на основе которых будут составлены задания, размещены в графе «Программа» в спецразделе на сайте университета.
В РГРТУ началась регистрация на участие в олимпиаде среди учащихся 10-11 классов. Участники могут попробовать свои силы в ней как по одному, так и по нескольким предметам.
Расписание:
- Информатика и программирование — 20 марта
- Физика — 10 апреля
- Математика — 24 апреля
Все предметные области, на основе которых будут составлены задания, размещены в графе «Программа» в спецразделе на