В РГРТУ началась регистрация на участие в олимпиаде среди учащихся 10-11 классов

Все предметные области, на основе которых будут составлены задания, размещены в графе «Программа» в спецразделе на сайте университета.

В РГРТУ началась регистрация на участие в олимпиаде среди учащихся 10-11 классов. Участники могут попробовать свои силы в ней как по одному, так и по нескольким предметам.

Расписание:

Информатика и программирование — 20 марта

Физика — 10 апреля

Математика — 24 апреля