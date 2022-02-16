В Мурманской области с 18 февраля отменят QR-коды в общественных местах

Ковид-сертификаты отменят в заведениях общепита, кинотеатрах и торговых центрах.

В Мурманской области с 18 февраля отменят QR-коды в общественных местах. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице «ВКонтакте».

Ковид-сертификаты отменят в заведениях общепита, кинотеатрах и торговых центрах.

Глава региона добавил, что уровень коллективного иммунитета по области составляет 83,5%.

«Я напоминаю о необходимости пройти вакцинацию и не забывать о своевременной ревакцинации, чтобы даже в случае заболевания, ковид протекал гораздо легче», — также отметил Чибис.