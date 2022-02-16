\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-3°
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 75.01 -1.16 17/02
ЦБ EUR 85.31 -0.96 17/02
Нал. USD 74.00 / 75.70 10:31
Нал. EUR 84.00 / 85.90 10:31
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 2022 17:58
4 599
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
2 950
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
4 766
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
1
6 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москву придет циклон «Иления»
В четверг, 17 февраля, циклон «Иления» принесет мокрый снег с дождем, поздно вечером и до утра 18 февраля прольются первые «чистые» дожди.

Вечером в четверг, 17 февраля, в Москву придет циклон «Иления». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам специалиста, теплая и сухая погода в столице станет затишьем перед бурей.

В четверг, 17 февраля, циклон «Иления» принесет мокрый снег с дождем, поздно вечером и до утра 18 февраля прольются первые «чистые» дожди. Синоптик посоветовал брать с собой зонты."За сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону — до 15-20 метров в секунду", — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что давление опустится и окажется на 20 единиц ниже нормы.

Специалист отметил, что ухудшение погоды не помешает температурному фону опередить календарь на 42 суток.

По словам Тишковца, установится «метеорологическая весна», которая соответствует последним дням марта.