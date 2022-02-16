В Москву придет циклон «Иления»

В четверг, 17 февраля, циклон «Иления» принесет мокрый снег с дождем, поздно вечером и до утра 18 февраля прольются первые «чистые» дожди.

Вечером в четверг, 17 февраля, в Москву придет циклон «Иления». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости .

По словам специалиста, теплая и сухая погода в столице станет затишьем перед бурей.

В четверг, 17 февраля, циклон «Иления» принесет мокрый снег с дождем, поздно вечером и до утра 18 февраля прольются первые «чистые» дожди. Синоптик посоветовал брать с собой зонты."За сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы. Вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону — до 15-20 метров в секунду", — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что давление опустится и окажется на 20 единиц ниже нормы.

Специалист отметил, что ухудшение погоды не помешает температурному фону опередить календарь на 42 суток.

По словам Тишковца, установится «метеорологическая весна», которая соответствует последним дням марта.