В Москве возбудили уголовное дело против родителей близнецов, найденных в тяжелом состоянии

Двух братьев-близнецов госпитализировали в больницу. Отмечается, что родители не оказывали им должный уход. Они систематически выпивали и вели асоциальный образ жизни.

В Москве возбудили уголовное дело против родителей близнецов, которых нашли в квартире дома на улице Плеханова в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Двух братьев-близнецов госпитализировали в больницу. Отмечается, что родители не оказывали им должный уход. Они систематически выпивали и вели асоциальный образ жизни.

Дело возбудили по статьям 156, 117 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание»). Следователи выяснят обстоятельства и причины произошедшего.

Родителей в ближайшее время доставят в подразделение следкома.

Ранее у них восемь раз забирала детей опека.