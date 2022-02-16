В московской квартире нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
В квартире вместе с детьми были пьяные родители. Детей госпитализировали в столичную больницу в тяжелом состоянии.
В Москве в квартире в доме на улице Плеханова нашли двух братьев-близнецов, которых не кормили некоторое время. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.
В квартире вместе с детьми были пьяные родители. Детей госпитализировали в столичную больницу в тяжелом состоянии.
Отмечается, что ранее родителей лишали родительских прав в отношении других детей.
Прокуратура проведет проверку, установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
Материалы передали в следком. Против родителей возбудили дело.