В московской квартире нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии

В квартире вместе с детьми были пьяные родители. Детей госпитализировали в столичную больницу в тяжелом состоянии.

В Москве в квартире в доме на улице Плеханова нашли двух братьев-близнецов, которых не кормили некоторое время. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

В квартире вместе с детьми были пьяные родители. Детей госпитализировали в столичную больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что ранее родителей лишали родительских прав в отношении других детей.

Прокуратура проведет проверку, установит обстоятельства произошедшего и даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Материалы передали в следком. Против родителей возбудили дело.