В контракт на новое уличное освещение в Рязани внесли изменения
При этом, как отметила «Новая газета», на странице тендера на сайте Госзакупок нет информации о них.
В документации на новое уличное освещение на сайте Госзакупок в Московском районе Рязани произошли изменения. На это обратила внимание «
Так, в прикрепленной файле появися параметр «минимальная мощность светильников». В добавленной части таблицы указаны семь типов устройств. К шести из них дописали параметры «со словами „не менее“».
Издание отметило, что, согласно законодательству, в случае изменений условий конкурса, его должны продлить на десять дней. Однако на странице об этом информации нет.
Ранее сообщалось, что В Московском районе Рязани планируют заменить более пяти тысяч светильников. Сумма контракта — более 95 миллионов рублей.
На недочеты в документации обратили внимание рязанские активисты.