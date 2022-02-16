В контракт на новое уличное освещение в Рязани внесли изменения

При этом, как отметила «Новая газета», на странице тендера на сайте Госзакупок нет информации о них.

В документации на новое уличное освещение на сайте Госзакупок в Московском районе Рязани произошли изменения. На это обратила внимание « Новая газета ».

Так, в прикрепленной файле появися параметр «минимальная мощность светильников». В добавленной части таблицы указаны семь типов устройств. К шести из них дописали параметры «со словами „не менее“».

Издание отметило, что, согласно законодательству, в случае изменений условий конкурса, его должны продлить на десять дней. Однако на странице об этом информации нет.

Ранее сообщалось, что В Московском районе Рязани планируют заменить более пяти тысяч светильников. Сумма контракта — более 95 миллионов рублей.

На недочеты в документации обратили внимание рязанские активисты.