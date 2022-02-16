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В Касимовском районе женщину уволили за отказ делать прививку от коронавируса
Женщина не писала отказа от прохождения вакцинации, но не могла ее пройти, поскольку переболела COVID-19 и у нее были антитела, о чем было известно работодателю.

В Касимовском районе женщину уволили за отказ делать прививку от коронавируса, она подала в суд. Об этом сообщил сайт облсуда.

Женщина обратилась в суд с иском 31 января. Она указала, что ее отстранили от работы из-за того, что она не сделала прививку от коронавируса.

Женщина не писала отказа от прохождения вакцинации, но не могла ее пройти, поскольку переболела COVID-19 и у нее были антитела, о чем было известно работодателю. При этом, ее работа не относится к перечню тех, для которых обязательно нужна прививка.

Истица обратилась в суд, чтобы отменить приказ об отстранении от работы. Она просит взыскать в ее пользу средний заработок за все время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.