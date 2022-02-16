В Екатеринбурге подростки жестоко избили женщину и ее дочь

В Екатеринбурге компания подростков избила девушку и ее мать на улице. Об этом сообщил
Инцидент произошел 11 февраля. Конфликт начался в автобусе. Молодые люди начали приставать к девушке. Та попросила мать встретить ее на конечной остановке. Там подростки избили и девушку, и ее мать.
Местные рассказали, что молодые люди неоднократно нападали на жителей города, но полиция не принимает мер.
Изданию в региональном УМВД сообщили, что уголовное дело об избиении уже возбудили и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что нападавший был один.
По словам оперативников, его поймали в те же сутки, когда произошло преступление.
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