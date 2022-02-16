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В Екатеринбурге подростки жестоко избили женщину и ее дочь
Конфликт начался в автобусе. Молодые люди начали приставать к девушке. Та попросила мать встретить ее на конечной остановке. Там подростки избили и девушку, и ее мать.

В Екатеринбурге компания подростков избила девушку и ее мать на улице. Об этом сообщил e1.ru.

Инцидент произошел 11 февраля. Конфликт начался в автобусе. Молодые люди начали приставать к девушке. Та попросила мать встретить ее на конечной остановке. Там подростки избили и девушку, и ее мать.

Местные рассказали, что молодые люди неоднократно нападали на жителей города, но полиция не принимает мер.

Изданию в региональном УМВД сообщили, что уголовное дело об избиении уже возбудили и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что нападавший был один.

По словам оперативников, его поймали в те же сутки, когда произошло преступление.

Как написал на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, пострадавшей оказалась известный педагог Надежда Глазова, ей требуется операция из-за перелома, у ее дочери — сотрясение мозга. Губернатор отметил, что подростки давно «кошмарят весь район» и уже попадали в поле зрения правоохранителей за кражи.

Фото e1.ru