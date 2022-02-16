Трусову и Щербакову протестировали на допинг после скандала с Валиевой

Информацию подтвердил источник агентства в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и собеседник в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отмечается, что у фигуристок взяли анализы мочи и крови.

После скандала с допинг-пробой Камилой Валиевой международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову. Об этом передает « РБК Спорт ».

Информацию подтвердил источник агентства в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и собеседник в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Отмечается, что у фигуристок взяли анализы мочи и крови.

Источники отметили, что результаты анализов не вызвали вопросов со стороны ITA.Собеседники агентства также рассказали, что с декабря и до старта игр в Пекине Валиева, Щербакова и Трусова тестировались каждая по три раза минимум со стороны всех антидопинговых агентств.

Источник в РУСАДА добавил, что анализы отправили в лабораторию в Стокгольме. Замечание было только по пробе Валиевой, к остальным фигуристкам вопросов не возникло.

Напомним, Александра Трусова — уроженка Рязани.

Ранее стало известно, что МОК будет считать итоги турнира с Валиевой предварительными.