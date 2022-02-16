\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-3°
Чтв, 17
Птн, 18
ЦБ USD 75.01 -1.16 17/02
ЦБ EUR 85.31 -0.96 17/02
Нал. USD 74.00 / 75.70 10:31
Нал. EUR 84.00 / 85.90 10:31
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 2022 17:58
4 599
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
2 950
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
4 766
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
1
6 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Следователи не смогли установить причину смерти 72-летнего отшельника из Спасского района
Напомним, его труп нашли в четверг, 3 февраля.

СУ С. К. России по Рязанской области получило заключение по причине смерти мужчины в Спасском районе. Об этом сообщила «Комсомольская правда-Рязань».

«Причина смерти не установлена ввиду гнилостных изменений и скелетирования трупа», — указано в заключении из бюро судебно-медицинской экспертизы.

Тело 72-летнего отшельника нашел егерь в четверг, 3 февраля. Указано, что труп пенсионера обглодали кошки.

«Оснований для возбуждений уголовного дела нет. Прижизненных травм, которые могли бы стать причиной смерти, на теле не обнаружено», — сообщила журналистам следователь Рязанского МСО С. К. России по Рязанской области Оксана Янина.