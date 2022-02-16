Следователи не смогли установить причину смерти 72-летнего отшельника из Спасского района
Напомним, его труп нашли в четверг, 3 февраля.
«Причина смерти не установлена ввиду гнилостных изменений и скелетирования трупа», — указано в заключении из бюро судебно-медицинской экспертизы.
Тело 72-летнего отшельника нашел егерь в четверг, 3 февраля. Указано, что труп пенсионера обглодали кошки.
«Оснований для возбуждений уголовного дела нет. Прижизненных травм, которые могли бы стать причиной смерти, на теле не обнаружено», — сообщила журналистам следователь Рязанского