Скончалась бывший директор «Дома быта» в Рязани Юлия Сафронова

Сафронова была заслуженным работником бытового обслуживания России, также являлась учредителем Рязанского областного Совета женщин.

Скончалась бывший директор «Дома быта» в Рязани Юлия Сафронова. Об этом в среду, 16 февраля, сообщают «Рязанские ведомости».Сафронова была заслуженным работником бытового обслуживания России, также являлась учредителем Рязанского областного Совета женщин, в котором работала более тридцати лет. Совет выразил слова соболезнования в связи с кончиной Юлии Сафроновой.«Сильный, целеустремленный человек, талантливый руководитель… Она пользовалась безусловным авторитетом в городе и области», — говорится в некрологе.