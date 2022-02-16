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Сборная России установила рекорд по числу медалей в лыжных гонках на Олимпийских играх
Всего на играх российские лыжники завоевали девять медалей.

Сборная России установила рекорд по числу завоеванных медалей в лыжных гонках на Олимпийских играх. Об этом передает РИА Новости.

В командных спринтах классическим стилем бронзовые награды получили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Александр Большунов и Александр Терентьев.

Всего на играх российские лыжники завоевали девять медалей:

  • золотые: у Александра Большунова — в скиатлоне, а также у женской и мужской сборных — в эстафетах;
  • серебряные медали: у Натальи Непряевой и Дениса Спицова — в скиатлоне, у Александра Большунова — в лыжных гонках классическим стилем;
  • бронзовые медали: у Александра Терентьева — в спринте свободным стилем, и две награды в командных спринтах.

Таким образом, россияне по числу медалей превзошли результат игр 1998 года в японском Нагано (5-2-1) и 2018 года южнокорейском Пхенчхане (0-3-5) по числу медалей. В 1992 году на олимпиаде во Франции было завоевано девять медалей, но результаты не учитывались, потому что в нее входили спортсмены бывших республик СССР.

Россия на данный момент находится на девятом месте в медальном зачете.