Сборная России установила рекорд по числу медалей в лыжных гонках на Олимпийских играх
Всего на играх российские лыжники завоевали девять медалей.
Сборная России установила рекорд по числу завоеванных медалей в лыжных гонках на Олимпийских играх. Об этом передает
В командных спринтах классическим стилем бронзовые награды получили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Александр Большунов и Александр Терентьев.
Всего на играх российские лыжники завоевали девять медалей:
- золотые: у Александра Большунова — в скиатлоне, а также у женской и мужской сборных — в эстафетах;
- серебряные медали: у Натальи Непряевой и Дениса Спицова — в скиатлоне, у Александра Большунова — в лыжных гонках классическим стилем;
- бронзовые медали: у Александра Терентьева — в спринте свободным стилем, и две награды в командных спринтах.
Таким образом, россияне по числу медалей превзошли результат игр 1998 года в японском Нагано (5-2-1) и 2018 года южнокорейском Пхенчхане (0-3-5) по числу медалей. В 1992 году на олимпиаде во Франции было завоевано девять медалей, но результаты не учитывались, потому что в нее входили спортсмены бывших республик СССР.
Россия на данный момент находится на девятом месте в медальном зачете.