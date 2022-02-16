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Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира
В ¼ финала спортсмены обыграли команду Дании.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине. Матч состоялся в среду, 16 февраля.

В ¼ финала спортсмены обыграли команду Дании со счетом 3:1. В составе сборной России шайбы забросили Вадим Шипачев (14 минута), Никита Нестеров (35 минута), Вячеслав Войнов (56 минута). Среди датчан на 23 минуте отличился Франс Нильсен.

Соперник россиян определится позднее, после игр «Финляндия — Швейцария» и «Швеция — Канада». Полуфиналы турнира пройдут в пятницу.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион. В финале Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане национальная команда обыграла немцев.

Фото — Instagram/russiahockey