С 21 февраля в Рязанской области отменят «дистанционку» для учащихся 5-8 классов

Также с понедельника вернутся с удаленного режима учреждения дополнительного образования.

С 21 февраля в школах Рязанской области отменят «дистанционку» для учащихся 5-8 классов. Об этом сообщили в центре управления регионом.

Напомним, на дистанционный режим обучения школьников перевели с 3 февраля. В учреждениях сохранится требование соблюдения санитарных мер:

«входной фильтр»;

использование антисептиков;

проветривание и дезинфицирование помещений.

Исполнение мер будут строго контролировать.

Также с понедельника вернутся с удаленного режима учреждения дополнительного образования. Также возобновят работу спортивные школы и секции.