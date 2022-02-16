С 21 февраля в Рязанской области отменят «дистанционку» для учащихся 5-8 классов
Также с понедельника вернутся с удаленного режима учреждения дополнительного образования.
С 21 февраля в школах Рязанской области отменят «дистанционку» для учащихся 5-8 классов. Об этом сообщили в центре управления регионом.
Напомним, на дистанционный режим обучения школьников перевели с 3 февраля. В учреждениях сохранится требование соблюдения санитарных мер:
- «входной фильтр»;
- использование антисептиков;
- проветривание и дезинфицирование помещений.
Исполнение мер будут строго контролировать.
Также с понедельника вернутся с удаленного режима учреждения дополнительного образования. Также возобновят работу спортивные школы и секции.