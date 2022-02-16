Рязанских водителей предупредили о рейдах
Полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства. Отмечается, что во вторник, 15 февраля, во время проверки выявили 21 нарушение.
В Рязанской области продолжаются рейды по проверке соблюдения правил перевозки детей в машинах. Об этом сообщила
Полиция проверит, используются ли в машинах детские удерживающие устройства. Отмечается, что во вторник, 15 февраля, во время проверки выявили 21 нарушение.
За нарушения грозит штраф 3000 рублей.