Рязанка сломала копчик при падении на переходе в Ворошиловке

Судя по приложенным снимкам, пешеходный путь покрыт льдом.

Рязанка пожаловалась на состояние перехода около железнодорожных путей в Ворошиловке. Пост опубликован в группе « Рязань » в среду, 16 февраля.

Судя по приложенным снимкам, пешеходный путь покрыт льдом. По словам рязанки, каждый день там падают люди. «Я не стала исключением — сильный ушиб копчика», — отметила пользовательница.

Позже она отметила, что у нее диагностировали перелом копчика.

«Наверное дела у РЖД совсем плохи, раз даже на песок денег нег!» — написала рязанка.