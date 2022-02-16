Рязанка сломала копчик при падении на переходе в Ворошиловке
Судя по приложенным снимкам, пешеходный путь покрыт льдом.
Рязанка пожаловалась на состояние перехода около железнодорожных путей в Ворошиловке. Пост опубликован в группе «
Судя по приложенным снимкам, пешеходный путь покрыт льдом. По словам рязанки, каждый день там падают люди. «Я не стала исключением — сильный ушиб копчика», — отметила пользовательница.
Позже она отметила, что у нее диагностировали перелом копчика.
«Наверное дела у РЖД совсем плохи, раз даже на песок денег нег!» — написала рязанка.