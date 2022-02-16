Рязанца оштрафовали за заросшие сорняками сельхозучастки
20 участков сельскохозяйственного назначения площадью 517 гектаров находятся в Спасском районе около сел Федотьево и Мжакино.
Рязанца оштрафовали за заросшие сорняками сельхозучастки. Об этом
20 участков сельскохозяйственного назначения площадью 517 гектаров находятся в Спасском районе около сел Федотьево и Мжакино. Проверка Россельхознадхора показала, что собственник не обрабатывал землю, территория заросла сорняками и кустарниками.
Рязанца признали виновным по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ему штраф в размере 45 тысяч рублей.