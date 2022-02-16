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Россиянам рассказали о выплатах на детей в 2022 году
Отмечается, что при рождении ребенка семья может получить маткапитал, оформить ежемесячные пособия, взять льготную ипотеку.

Россиянам рассказали о выплатах на детей при рождении ребенка в 2022 году. Информация опубликовала в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Отмечается, что при рождении ребенка семья может получить маткапитал, оформить ежемесячные пособия, взять льготную ипотеку.

Ежемесячно при рождении ребенка в 2022 году можно получать 6600 рублей при постановке на учет до 12 недель беременности.

Также россиянам могут выплатить от 7678 до 31 283 рублей по уходу за ребенком до полутора лет.

На первого и второго ребенка можно ежемесячные выплаты составят 12 000 рублей, 13 895 рублей — на ребенка призывника до трех лет.

Единоразово полагаются льготы от 63 932 до 360 164 рублей по беременности и родам за 140 дней до декрета.

32 421 рубль может получить женщина, беременная от призывника, 20 473 рубля — при рождении ребенка. Маткапитал составит 524 528 или 693 144 рубля. Напомним, в Рязанской области размер регионального материнского капитала увеличили почти на 3 000 рублей.