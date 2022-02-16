Россиян предупредили о риске энцефалита после заражения ковидом
Врач уточнил, что симптом может быть иммунным вторичным, но может развиваться и от вируса.
Россиян предупредили о риске энцефалита после заражения ковидом. Об этом пишет
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в редких случаях у больных коронавирусом может воспалиться мозговое вещество — энцефалит или энцефаломиелит.
Врач уточнил, что симптом может быть иммунным вторичным, но может развиваться и от вируса. По его словам, природа симптома обсуждается.