Россиян предупредили о риске энцефалита после заражения ковидом

Врач уточнил, что симптом может быть иммунным вторичным, но может развиваться и от вируса.

Россиян предупредили о риске энцефалита после заражения ковидом. Об этом пишет URA.RU .

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в редких случаях у больных коронавирусом может воспалиться мозговое вещество — энцефалит или энцефаломиелит.

Врач уточнил, что симптом может быть иммунным вторичным, но может развиваться и от вируса. По его словам, природа симптома обсуждается.