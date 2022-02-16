Президент США Байден обратился к россиянам со словами «вы не враги нам»

При этом Байден не исключил, что вторжение России на Украину все же может произойти.

Президент США Байден обратился к россиянам со словами «вы не враги нам». Об этом пишет газета « Известия ».

Во вторник, 15 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к россиянам в связи с обстановкой вокруг Украины.

«Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — сказал Байден.

Он призвал жителей России не бояться НАТО, Украины и США, так как у стран-НАТО на Украине нет ракетного оружия.

Вместе с тем президент США отметил, что факт отвода российских войск от границ Украины надо проверить. Байден не исключил, что вторжение все же может произойти.

Политик подчеркнул, что в случае «вторжения» США применит к России мощные санкции.