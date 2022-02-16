Назначена новая дата заседания по делу о рязанской школе № 6

Информация опубликована в картотеке 20 арбитражного апелляционного суда.

Заседание по делу о рязанской школе № 6 назначили на 4 марта. Об этом сообщили в картотеке 20 арбитражного апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела состоится 8 февраля.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. По решению арбитражного суда администрация города должна была передать здание в начале лета 2021 года. Руководство школы и мэрия обжаловали решение. Позже сообщалось, что суд планируют завершить примирением.