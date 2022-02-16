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На семи рязанских улицах в четверг отключат холодную воду
Объявление опубликовал сайт горадминистрации.

На семи рязанских улицах в четверг, 17 февраля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

C 9.00 до 17.00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Гагарина, дома №№ 33 корпус 1, 33;
  • улица Семашко, дома №№ 18, 18 корпус 1, 16;
  • улица Белякова, дома №№ 30, 4, 5, 6 (детский сад № 31);
  • улица Центральная (Дядьково), дома №№ 47б, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 74б корпус 1;
  • улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 11 (детский сад), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

с 12.00 до 20.00 — в домах:

  • улица Космонавтов, дома № 11 (школа-интернат), 7, 9 корпус 3 (детский сад № 101), 9 корпус 1, 9;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.