Минздрав разрешил клинические исследования новой вакцины против COVID-19

Ее разработает НИЦ имени Гамалеи.

Российский минздрав разрешил клинические исследования новой вакцины против COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий реестр.

Прививку, содержащую вирусоподобные частицы, разработает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Вакцина VLP-корона (вакцина против COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)… оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов», — указано в реестре.

Всего в исследовании задействуют 600 человек. Оно завершится в декабре 2022 года.