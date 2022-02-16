Минтруд: работающие пенсионеры в России в среднем получают 66 тысяч рублей

66 тысяч в совокупности составляют пенсия и зарплата россиян.

Минтруд: работающие пенсионеры в России в среднем получают 66 тысяч рублей. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным Пенсионного фонда 66 тысяч рублей составляет пенсия и зарплата. Средняя пенсия работающего пенсионера — 14 тысяч рублей.

В Минтруде уточнили, что пенсия у неработающих пенсионеров после индексации в 8,6% составила почти 19 тысяч рублей.

Также сообщается, что в декабре 2021 года российские пенсионеры в среднем получали 15 842 рубля. По данным Росстата реальные пенсии с учетом инфляции в декабре 2021 года сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года.