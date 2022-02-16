Мэрия попросила рязанцев не парковать автомобили на трех улицах

С них будут вывозить снег.

Рязанская мэрия назвала улицы, с которых в ночь на четверг, 17 февраля, вывезут снег. Информацию опубликовали на сайте горадминистрации .

Специалисты Дирекции благоустройства города проведут работу на Народном бульваре, Московском шоссе и улице Шереметьевской (участок от улицы Героев Десантников до улицы Песоченской, две стороны).

Указано, что комбинированные дорожные машины будут подметать и обрабатывать проезжую часть дорог общего пользования.

Городские службы попросили водителей не парковать машины на улицах, с которых вывезут снег.