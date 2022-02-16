Климатолог предупредил, что Россию ждет череда природных катаклизмов из-за глобального потепления

Эксперт заявил, что катаклизмы уже начались и их количество увеличивается.

Климатолог предупредил, что Россию ждет череда природных катаклизмов из-за глобального потепления. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

Эксперт заявил, что катаклизмы уже начались и их количество увеличивается. Это усиление, ветра, повышение засухи, наводнения, чередование различных опасных природных явлений. Терешонок отметил, что они происходят из-за повышения температуры.

По его словам, Россия больше всех подвержена глобальному потеплению.

«У нас западный перенос (преобладающий перенос воздуха с запада на восток), оттуда не малая доля идет парникового газа, и наши болота, и мерзлота, оттаивая, выдают его. Мы делали много исследований — там, где засушливый регион, идет тенденция к еще большему иссушению. Там, где был влажный регион, увеличение количества осадков происходит», — объяснил климатолог.